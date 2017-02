Stichwort: Den Bock zum Gärtner machen. Muslimin mit Kopftuch bearbeitet Asylanträge verfolgter Christen.

Das Kopftuch ist ein islamische Frauenuniform. Damit wird offiziell die Gleichberechtigung von Mann und Frau negiert und was ich noch viel schlimmer finde: das Tragen dieser Uniform signalisiert Toleranz für die Hardliner. Ein Kopftuch verträgt sich nicht mit den Gleichstellungsgesetzen. Das Unterdrückungssymbol hat ihier nichts verloren. Schließlich mussten die Kreuze auch aus den Schulzimmern verschwinden. Der Irrsinn hat System und ist sicherlich politisch gewollt. Unfassbar, was in Deutschland abgeht.