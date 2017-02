Unsere Gesellschaften regen sich über geschredderte Hühnchen auf, aber das Töten von Embryonen ist kein Aufreger mehr. Willkommenskultur für Kinder?…

(welt.de)

Sind Pflanzen wichtiger als Kinder? Ist das Leben ungeborener Kinder in Deutschland weniger wert als bedrohte Pflanzenarten? Vor wenigen Tagen hat das Bundesverwaltungsgericht die Vertiefung der Elbe gestoppt. Der Grund: Es hält die Schutzmaßnahmen für den Schierlings-Wasserfenchel für nicht ausreichend. In Niedersachsen aber gibt ein christlicher Chefarzt nach heftiger Kritik seine Stelle auf, weil er sonst gezwungen wird, in seiner Abteilung Abtreibungen zuzulassen. Stimmen in Deutschland noch die Abtreibung rechtswidrig ist – wird jedenfalls nicht mehr ernst genommen. Deswegen hat das evangelische Wochenmagazin ideaSpektrum eine Online-Petition gestartet. Darin werden die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aufgefordert, dafür zu sorgen, das Leben ungeborener Kinder wieder umfassend zu schützen. Unterstützen Sie dieses Anliegen und unterzeichnen Sie jetzt die Petition: Denn jedes ungeborene Kind ist ein unverwechselbares Geschöpf Gottes und hat ein Recht auf Leben! (Idea.de)