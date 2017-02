Wenn es nach den Ärzten gegangen wäre, hätte Falco abgetrieben werden sollen.

Der Teufel, der Mörder und Abtreiber Nummer eins, ist erfindungsreich und erfolgreich! Aber aich hier hat es wieder mal nicht geklappt. Die regierenden Linken und auch die vielen Gutmenschen können den neuen US-Präsident Trump, der es gewagt hat, die Tötungsindustrie der ungeborenen Kinder zu stören, nicht ausstehen. Mit seiner Entscheidung, der mächtigen Abtreibungs-Gesellschaft namens Planned Parenthood (PPH) den Geldhahn abzudrehen hat er vielen zukünftigen Künstlern das Leben gerettet. Die Folge war: ein Hass-Tsunami über den Mann, der sich gegen den unersättlichen Blutrausch stellt, ein Tsunami, der vermutlich länger nicht abflauen wird.

Aber zurück zum Heute. Die heutige Lage sollte Anstoß und Gelegenheit sein, historisch zurückzudenken: Angefangen mit freier Abtreibung hatten eigentlich nicht die USA, sondern Lenin und Stalin, also die Kommunisten. Und, um auch das nicht zu vertuschen: Hitler hat Abtreibung zwar scheinbar verboten, aber nur für deutsche Frauen, für Slaven hat er sie gewollt, und Martin Bormann hat das Programm dafür entwickelt.



Doch gut zu wissen: PPH und eigentlich „der ganze linke Westen“ sind in dieser Frage in der Teufels-Gesellschaft von Stalin und Hitler!



Aber wir haben in Europa, das so sehr stolz ist auf seine „Rechtsstaatlichkeit“, die es mit den Abtreibungen der Kinder längst auch abgetrieben hat, einen neuen Skandal: Unter dem Druck der Umwelt musste ein Arzt seine Stelle aufgeben, weil er in seiner Klinik keine Abtreibungen zulassen wollte. Wo bleibt der Aufschrei der sonst so sensiblen Gutmenschen? Auch hört man nichts von denen, die in den USA freiwillig Abtreibungen finanzieren wollen, dass sie den Gehalt des Arztes ersetzen wollten!



Und weitere Skandale gibt es ohne Ende: Gesetze gegen diejenigen, die, gegen Abtreibung reden und für das Leben-Lassen „Propaganda“ machen, die Frauen anzusprechen versuchen und ihnen helfen wollen!



Ein neuer Skandal ist folgende Geschichte: Erst kürzlich hat die spanische liberale Politikerin Beatriz Becerra Basterrechea, im Europäischen Parlament in Straßburg den Antrag eingebracht, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union sollten sicherstellen, „dass in allen Krankenhäusern eine bestimmte Mindestzahl an medizinischen Fachkräften zur Verfügung steht, die Abtreibungen vornehmen“. In dem Bericht wurde die Auffassung vertreten, dass die wachsende Zahl medizinischer Fachkräfte, welche die Durchführung von Abtreibungen ablehnten, eine „Gefahr für die Gesundheit und die Rechte von Frauen“ darstellten“.



Überall dasselbe: Ein Blutdurst, der danach verlangt, dass Kinder getötet werden dürfen, dass alle Begrenzungen, auch wenn sie nur in einem moralischen Zuspruch bestehen, fallen, verboten werden sollten! All das im Namen eines „Menschenrechts auf Abtreibung“, das den Grundgedanken des Menschen-, besser Gottesrechts in sein Gegenteil verkehrt.



Dass absolut gewaltfreie Lebensschützer bereits zu hohen Geldstrafen verurteilt wurden, sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Den letzten Skandal fand ich erst nach Abschluss dieses Textes: Das französische Parlament hat einem Gesetzentwurf zugestimmt, der sogenannte „Fehlinformationen“ über Abtreibung unter Strafe stellt. Lebensschützern, die ihrer Meinung vertreten, droht künftig bis zu zwei Jahre Haft. Mit tiefer Trauer kann man nur ironisch sagen: Mit diesem Gesetz könnte und sollte man all jene einsperren, die Abtreibung „schönreden“ und die Menschen dadurch fehlinformieren! Armes Frankreich, wie tief bist du gesunken! Man kann nur hoffen, dass die vernünftigen Franzosen, die Wahrheit und Freiheit lieben, noch durchsetzen werden!



Bezeichnend für all diese Skandale ist das tiefe Schweigen der Feministinnen angesichts der Gewalt gegen Frauen, die zur Abtreibung gedrängt werden, auch durch die Propaganda, und die vielen Abtreibungen von Kindern nur, weil sie Mädchen sind, und den Erzeuger-Wünschen („Eltern“ wäre hier das falsche Wort!!) nicht entsprechen, von Behinderten gar nicht zu reden.



Und ebenso anzuklagen sind die heuchelnden Politiker, die den Geburtenschwund beklagen, aber gleichzeitig die Kinder, die schon im Kommen sind, umbringen lassen! Abtreibung ist die fast schlimmste Gewalt gegen Frauen! Frauen weinen, weil sie kein Kind haben, gleichzeitig redet man ihnen ein, es sei eine Wohltat für sie, abzutreiben. Das haben die Nazis siehe Martin Bormann auch gemacht!



Europäische Rechtsstaatlichkeit und Werte – Wo sind sie? Liebe Immigranten, glaubt uns vieles, aber das nicht, orientiert euch an dem Gesetz, das Gott auch in Euer Herz geschrieben hat! Dann können wir gemeinsam uns reinigen, ihr von den Irrtümern im Koran, wir von unseren Unrechtsgesetzen! (A. Laun)