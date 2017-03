Aldi schaffte 2016 das, was lasche Christen nicht mehr so recht in den Mund nehmen wollen: Jesus ist auferstanden...

Die Tochterunternehmen Aldi Nord und Aldi Süd gehören mit weltweit zusammen rund 10.000 Filialen und gemessen an den Umsätzen in Deutschland zu den Top-Five im Lebensmitteleinzelhandel. Der Aldi-Flyer beantwortet die wichtige Frage, warum Christen Ostern feiern so „Ostern feiern Christen auf der ganzen Welt jedes Jahr die Auferstehung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es ist das wichtigste Fest der christlichen Kirche – sogar noch wichtiger als das Weihnachtsfest.“ Wenn die lauen, abgefallen Kirchen das Volk nicht mehr erreichen, müssen es die Discounter tun! “ Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien.“! So sagt es die Bibel.

catalog.aldi.com/emag/de_…uere-Kinder_FINAL_neu.pdf

Wer mehr wissen will: www.bibelgratis.de/