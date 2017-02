Am Aschermittwoch ist alles vorbei?

Er wusste, dass nicht alles okay war. Trotzdem machte er mit. Schließlich war ihm klar: Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit und damit auch die Zeit alles wieder gut zu machen. Das beruhigte ihn. Außerdem genoss er die Gemeinschaft im Verein. Die letzten Monate waren angefüllt mit Vorbereitungen für den Zug. Und die lachenden Gesichter am Straßenrand hatten sie für die Mühe belohnt. Klar, seine Freundin war nicht begeistert gewesen, dass darunter auch einige Frauen waren, mit denen er flirtete. Aber meine Güte, das gehörte eben zum Karneval dazu. Bei ein paar Bier wurde ihre Stimmung auch gleich wieder besser. Alles halb so schlimm also. Und am Aschermittwoch würden sie gemeinsam in die Messe gehen. Sie würden die kleinen und großen Ausrutscher der letzten Tage bereuen und zum Zeichen ein Aschekreuz auf die Stirn gemalt bekommen.