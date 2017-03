Bald ist Ostern. 'Focus Online' bringt jetzt schon mal Fake-News gegen das Christentum.

Fake-News-Alarm: Eine vermeintliche Sensation, die die »Darstellung der Jesus-Kreuzigung im Christentum widerlegen« könnte, bringt heute Focus Online. Das erwähnte Fersenbein wurde bereits 1968 (!) im Ossuarium (Knochenkasten) eines gewissen Jehohanan gefunden, der offensichtlich ebenso wie Jesus in römischer Zeit gekreuzigt wurde. Natürlich hat dieser Fund neue Erkenntnisse über die brutale Hinrichtungsmethode gebracht, letztlich aber die biblischen Berichte über Jesu Tod bestätigt. Über die Jahrhunderte haben Künstler auf ganz verschiedene Weise die Füße von Jesus am Kreuz dargestellt, es sind also keine christlichen Grundwahrheiten ins Wanken geraten, wie der Artikel und das Video vermuten lassen! (Biblische Archäologie)

Für den Fake-News-Autor mag Jesus nicht gekreuzigt worden sein – für uns ist Jesus nicht nur gekreuzigt worden, sondern er ist auch auferstanden. Menschen ohne Gott haben die Wahrheit für immer verloren. Fake-News ist der kranke Zeitgeist.