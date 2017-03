Das Europa, das wir kennen, ist im Begriff zu sterben, es hat dreimal Nein zum Leben gesagt hat.

Europa hat ja zur Empfängnisverhütung durch die Pille gesagt. Europa hat ja zur massenhaften Abtreibung von Kindern gesagt. Europa stellt die homosexuelle Ehe, der echten Ehe gleich. Das hat Folgen. Heute haben in Deutschland 100 Eltern nur 64 Kinder und 44 Enkelkinder: das bedeutet, dass in einer Generation die deutsche Bevölkerung sich halbiert. Unser Nachbarstaat Niederlande verändert sich zum Todesstaat. In Holland soll die Tötung von Mitmenschen weiter ausgeweitet werden. In Zukunft soll jeder Beihilfe zum Selbstmord bekommen, der dies wünscht, auch wenn er nicht unheilbar krank ist. Und seit 2014 hat Belgien ein liberales Sterbehilfegesetz. Als einziges Land weltweit könnten auch unheilbar kranke Kinder und Jugendliche durch aktive Sterbehilfe getötet werden. Was kommt als Nächstes? Das Töten von Behinderten?