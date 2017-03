Das Milgram-Experiment offenbarte im Jahr 1961, dass der Mensch schockierend skrupellos ist. Nun ist der Versuch wiederholt worden.

Man kann zwar nicht oft genug an dieses, bereits 1961 durchgeführte „Milgram-Experiment“ erinnern. Viele Greueltaten in der Geschichte geht der blinde Gehorsam der Massen voraus, deshalb haben es in kollektivistischen Systemen besonders die Nonkonformisten schwer und diese werden in der Regel auch die ersten Opfer bei Progromen. Technisch spielt es dabei auch keine Rolle, ob die Kollektivisten braune, rote oder grüne Kollektivisten sind, denn die Ausgrenzung Andersdenkender ist ihr gemeinsamer Nenner.

„Das Milgram-Experiment offenbarte im Jahr 1961, dass der Mensch schockierend skrupellos ist. In dem Versuch von Stanley Milgram wurden die Probanden dazu aufgefordert, anderen Menschen Elektroschocks zu verpassen, wenn diese eine Aufgabe falsch lösten. Auch wenn niemandem tatsächlich Elektroschocks zugefügt wurden, nahmen die Studienteilnehmer das an. Zudem wurden die Probanden darauf hingewiesen, dass sie das Experiment jederzeit abbrechen können. Das erschreckende Ergebnis: Die Mehrheit der Testpersonen gehorchten damals den Befehlen, hilflosen Menschen Schmerzen zuzufügen und sogar vermeintlich tödliche Stromstöße auszuführen. 90 Prozent der Teilnehmer waren bereit, bis zum höchsten Level der Stromschläge zu gehen Sozialpsychologen einer Universität in Polen haben nun einen ähnlichen Test durchgeführt – und sie kamen zu ähnlich erschreckenden Ergebnissen. Die Wissenschaftler wählten je 40 weibliche und männliche Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 69 Jahren für die Studie aus. Diese sollten Knöpfe mit zehn verschiedenen Elektroschock-Stärken ausführen. Im Gegensatz zum ursprünglichen Experiment war die höchste Schockstufe zwar nicht wie im Milgram-Experiment vermeintlich tödlich, aber schmerzhaft. Auch hier wurden die Stromstöße nicht wirklich ausgeführt, sondern Schauspieler eingesetzt. Die Probanden waren sich dessen aber nicht bewusst. Die Forscher fanden heraus, dass 90 Prozent der Teilnehmer bereit waren, bis zum höchsten Level der Stromschläge zu gehen. Die Studie habe einmal mehr gezeigt, wie einfach Menschen in etwas einwilligen, das sie eigentlich widerlich finden, sagt einer der polnischen Forscher. So sei ein halbes Jahrhundert nach dem Milgram-Experiment immer noch eine überwältigende Mehrheit bereit, hilflose Menschen mit Stromschlägen zu foltern.“(Focus.de)