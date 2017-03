Das Werbeprospekt von Aldi-Süd vermittelt auch 2017 die christliche Bedeutung der Osterfeiertage und die Hintergründe zu traditionellen Bräuchen.

Erinnert an eine Aussage von Christus, die wie so viele auf multiplen Ebenen greift.

Lukas 19

37 Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger freudig an, Gott zu loben mit lauter Stimme wegen all der Wundertaten, die sie gesehen hatten,

38 und sie sprachen: Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn! Friede im Himmel und Ehre in der Höhe!

39 Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm: Meister, weise deine Jünger zurecht!

40 Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch: Wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien!

catalog.aldi.com/emag/de_…t/Osterbroschuere_Kinder/

Kommerz lässt sich nicht vermeiden. Aber toll. dass Aldi auf diese Weise die Osterbotschaft bringt. Mögen viele Menschen zum Nachdenken kommen!