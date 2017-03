Der Täter heißt Abu Izzadeen. Ein islamischer Extremist. Weiß man überall nur in Deutschland nicht.

Laut unterschiedlicher Quellen soll der vermeintliche Täter auf den Namen Abu Izzadeen hören. Izzadeen – geboren als Trevor Brooks, hat Jamaikanische Wurzeln und soll bereits versucht haben sich dem IS in Syrien anzuschliessen. Der Konvertit soll Sprecher der radikalislamischen Organisation Al Ghurabaa gewesen sein, die in GB verboten ist. (Quelle: elsevier.nl). “Fest steht: Nicht alle Muslime sind Terroristen. Fest steht aber auch: Fast alle Terroristen sind Muslime.“ Dieses Zitat, das 2004 im „Stern“ veröffentlicht wurde, stammt von Abdel Rahman al-Rashid, dem Direktor des Fernsehsenders Al Arabiya. Das Zitat beschreibt eindringlich das Bild einer neuen Realität, mit dem sich gegenwärtig die westliche Welt konfrontiert sieht.“ Es ist schrecklich, was heute in London passiert ist. Mein Mitgefühl und meinen Gebete gelten den Hinterbliebenen der Opfer dieses grausamen Angriffes. Leider scheinen diese Attentate längst bei den politischen Eliten eingepreist zu sein….die politische Strippen- Kaste wird rund um die Uhr bewacht, da sie die Realität / Zustände längst kennen. Die Bevölkerung ist dem Wahnsinn schutzlos ausgeliefert. Die freiheitlichen Werte in Mitteleuropa werden Stück für Stück zu Grabe getragen. Die Anmerkung, dass sich May in Sicherheit befindet hätte man sich sparen können. Sie wird rund um die Uhr geschützt, der normale Bürger, wie man sieht, nicht! Und den Gipfel des Wahnsinns lieferte Erdogan bei einer Rede in Ankara dazu, laut der Nachrichtenagentur Reuters sagte er: „Wenn Europa seinen Weg so fortsetzt, kann sich kein Europäer in irgendeinem Teil der Welt mehr sicher auf den Straßen bewegen.“