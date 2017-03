Die größten Wissenschaftler und Genies sind einfach die gläubigsten und ehrlichsten Menschen.

Thomas Edison (1847-1931) wurde einmal von einem Reporter gefragt:„Herr Edison, was ist eigentlich Elektrizität?“ „Ich weiß es nicht“, war

die Antwort. „Ich weiß nur einiges von den Dingen, die Elektrizität bewirken kann.“

Der Reporter erwiderte: „Aber wie könnte man diese Kraft erklären?“ „Das kann ich auch nicht.

Es scheint so, dass Gott uns diese Kraft gegebenhat, um Seine Kraft zu zeigen. Ich nehme einfach diese Kraft und gehe an meine Arbeit“.

Autor unbekannt (Missionsbote)