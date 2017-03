Drogenbeauftragte Marlene Mortler kritisiert Kiffer-Komödie „Lommbock“. Völlig zurecht.

„Dass ,Lommbock‘ für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben ist, ist ein schlechter Witz!“

„Der Spaß hört da auf, wo Drogen gezielt verharmlost werden, nur um Quote zu machen.“

„Mir ist wichtig, dass wir denen, die in ihrer Clique zum Kiffen oder hemmungslosen Saufen Nein sagen, den Rücken stärken. Bleibtreu und Co. hingegen fallen ihnen mit solchen Aussagen in den Rücken.“

„Je häufiger junge Leute im Film jemanden rauchen sehen, desto häufiger greifen sie selbst zur Zigarette – weil sie das Rauchen als normal ansehen.“ Und wenn die Kids den Schauspielern Lucas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu, „90 Minuten beim lustigen Kiffen zuschaut, dann kommt nur eine Botschaft an: Kiffen ist völlig harmlos.“ (Marlene Mortler )

Sie hat die Gefahr des Kiffens klar erkannt, wir haben es erfahren müssen: www.gott.de/lebensberichte/adam/