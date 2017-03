Es gibt nicht nur bei BMW Alkohol -und Drogenprobleme.

Generell gilt in einer Produktionsstätte absolutes Alkoholverbot. Von Drogenkonsum ganz zu schweigen. Ich will kein Auto fahren was von solchen Party-Clowns montiert wurde. Nur bei einen Premium Hersteller mit Premium Preisen darf sowas darf sowas nicht vorkommen! Bei jeder großen deutschen Firma werden solche Mitarbeiter vom Werkschutz des Gelände verwiesen bzw. dem Gesundheitswesen übergeben. Dann erfolgt eine Abmahnung und das Angebot sich vom Gesundheitswesen und vom Sozialdienst helfen zu lassen. Das umfasst dann eine Drogenberatung und verpflichtende Drogentests, weil der Arbeitgeber weder betrunkende noch unter Drogeneinfluss stehende Mitarbeiter beschäftigen darf. Der in den Medien ausgebreitete Drogenfall hat die Frima BMW sicher viel Geld und viel Image gekostet. http://www.christus.de/blog/2016/05/in-europa-sind-immer-mehr-synthetische-drogen/