Fast die Hälfte der Bürger in Deutschland besitzt eine Bibel, aber nur die wenigsten lesen regelmäßig darin.

Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA-CONSULERE (Erfurt) im Auftrag der Evangelischen Nachrichtenagentur idea.

Was, wenn wir Gottes Wort so behandelten

wie unser Handy?

Was, wenn wir DIE BIBEL immer

mit uns trügen, in unserer Handtasche

oder in der Hosentasche?

Was, wenn wir DIE BIBEL irgendwo

vergessen hätten und sofort umkehrten,

um DIE BIBEL zu suchen?

Was, wenn wir mehrmals am Tag in

DIE BIBEL hineinschauten?

Was, wenn wir DIE BIBEL nutzten,

um Nachrichten (Botschaften) aus Gottes

Wort zu erhalten?

Was, wenn wir DIE BIBEL so behandelten,

als ob wir ohne DIE BIBEL nicht

leben könnten?