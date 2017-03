Für Martin Schulz und die SPD bedeutet der Ausgang der Landtagswahl eine krasse Ernüchterung. Der "Schulz-Hype" verfällt bereits beim ersten Realitätscheck.

Was wurde da nicht alles in den letzten Tagen von Presse und Demoskopen herbei phantasiert und geschrieben. Knappes Rennen. Reicht aber für die SPD. Der Schulzzug rollt. Rot-rot ist gesetzt. Auftakt für eine Folge von Siegen. MEGA-Schulz wird alle mit seinem gültigen Lächeln und seinen salbungsvollen Reden erlösen. Und jetzt das. Willkommen in der Realität. Nochmal ist der Rot-Rot-Grüne-Kelch an den Leuten in Saarland vorübergegangen. Schulz kann nicht über Wasser laufen und hat auch keine Nagellöcher in den Händen. Er ist nur der Schein-Messias, der SPD-Funktionäre und SPD-Medien begeistert. Darauf fallen nicht mal die Fans von Heinz Becker rein.