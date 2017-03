Jesus hat am Kreuz alles bezahlt was wir verbockt haben.

Wir haben uns in unserem Sündenleben in den totalen Wahnsinn verstrickt:

Selbstverwirklichung statt Umkehr

Lust statt Pflicht

Vergnügen statt Verantwortung

Scheidung statt Treue

Sex statt Liebe

Pille statt Kindersegen

Abtreibung statt Elternschaft

Altersheim statt Familie

Versicherung statt Gottvertrauen

Aktien statt Almosen

Geld statt Gott

Zerstreuung statt Andacht

Rausch statt Reue

Feten statt Fasten

Gesundheit statt Gnade

Fitness statt Seelenheil

Menschenautonomie statt Gottesautorität

Dialog statt Mission

Meditation statt Gebet

Starkult statt Gedächtnis an heilige Menschen

Transzendentale Meditation statt Anbetung

Fluch statt Segen

Tod statt Leben.

Du hast den Namen, dass du lebst, bist aber tot. (Offb 3) –

Wähle das Leben. Es wird Zeit zu Umkehr. Jesus hat für unsere Schuld bezahlt.

Jes. 53,6 lesen wir: „Der Herr aber warf unser aller Sünde auf ihn.“

Alle unsere Sünde wird auf Jesus geworfen:

– Seine Hände werden durchnagelt als Bestrafung für die Schuld unserer Hände.

– Seine Füße werden durchbohrt für alle unsere falschen Wege, für alle Wege weg von Gott.

– Sein Kopf wird mit der Dornenkrone gequält- zur Sühne für alle unsere schlechten Gedanken.

– Der Lanzenstich unter seinem Herzen trifft ihn für die schlimmen Dinge, die aus unseren Herzen kommen…

Am Kreuz schreit er die erschütternden Worte:

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46) Jesus geht in die Gottverlassenheit, damit wir wieder zu Gott kommen dürfen. Die körperlichen, seelischen und geistlichen Qualen lassen sich nicht einmal erahnen… Gerade dabei aber vollzieht sich der wunderbarste Tausch, den es je gab. Nimm Jesus heute in dein Leben auf.