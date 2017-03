Keine weiteren türkischen Wahlkampfauftritte in Deutschland.

„Focus.de“: In deutschen Moscheen predigen derzeit rund 970 Imame, die von der türkischen Religionsbehörde entsandt worden sind. In Deutschland gibt es zur Zeit 2660 Moscheen und Gebetshäuser des Islam. Am 6. Dezember 1997 zitierte Erdogan den türkischen Dichter Ziya Gökalp mit folgenden Zeilen: „Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“ Quelle: Wikipedia n Deutschland gibt es zur Zeit 2660 Moscheen und Gebetshäuser des Islam. Der Einfluss fremder Mächte auf Deutschland ist gigantisch, egal ob USA/NSA, Russland/Mafia, Italian/Mafia, Erdogan/Imame oder von Grosskonzernen. Ist das alles ein Gericht Gottes für uns Land und seine laschen Christen?