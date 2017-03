Lücken-/Lügenfernsehen hat nach der Saarland-Wahl ihr wahres Gesicht gezeigt.

Unser zwangsgebührenfinanziertes Staatsfernsehen mutet uns Sendungen als politisch gesteuerte Meinungsmanipulationen zu. Die Schmuddelkinder der AFD (Ich bin kein Wähler der AFD) durften nicht an der ÖR Wahlparty teilnehmen-aber eine Grüne von der Abschaffungspartei, darf trotz 4% ihre kranke Politik wieder mal erklären….was für ein Fake….! Diese “Lall-ins-All“ – Sendungen, früher Talk-Shows (:-) genannt, schaue ich mir längst nicht mehr an. Ob die AFD eine wählbare Partei ist, sei mal dahingestellt, aber sie hat 6 Prozent erreicht, ist in den Landtag eingezogen und hätte eingeladen werden müssen. Ich lebe seit Jahren ohne diese Massenverdummungsmedien und das sehr gut. Es ist einfach erlösend und beruhigend, in diesen postfaktischen Zeiten die absolute Wahrheit im Wort Gottes zu haben. Ich wähle Jesus allein. Da liege ich richtig.