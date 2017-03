München Weltstadt mit Herz? Seniorin liegt zwei Jahre tot in Wohnung.

München Weltstadt mit Herz? Wo denken wir hin, in München findet die brutalste Gentrifizierung statt. Manche gebürtige Münchner, wollen und dort nicht mehr leben. Unerträgliche Geldgier an allen Ecken. Horrormieten und Kaltherzigkeit, achtloses aneinander Vorbeileben. So lange die Miete fließt, merkt da Niemand Ihren Tod. Herz? Fehlanzeige!

Eine Gesellschaft, die sich von Gott los-sagt, wird: * orientierungs-los * plan-los * ziel-los * wirkungs-los * lieb-los * herz-los * gnaden-los * skrupel-los * bindungs-los * heimat-los * treu-los * kinder-los * scham-los * sitten-los * zucht-los * maß-los * kraft-los * antriebs-los * rast-los * fried-los Welch trauriges Los!