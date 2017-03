Musiklegende Chuck Berry ist tot. (18. Oktober 1926 - 18.März 2017)

Ohne ihn hätten es wohl keine Beatles, Stones oder 100 andere Bands gegeben. Ohne seinen historischen Einfluss zu schmälern, muss man allerdings einige Facts gerade rücken. Das berühmte Chuck Berry Riff wurde leider nicht von ihm erfunden, sondern von einem gewissen Carl Hogan. Dieser Carl Hogan war der Gitarrist in Louis Jordan’s Big Band, und spielte das Riff zum ersten mal bereits 1946 auf dem Titel „Ain’t That Just Like A Woman“ (leicht auf YouTube zu finden). Auch ist allgemein bekannt, das ein Grossteil der Berry Ideen in Wirklichkeit von seinem Pianisten Johnny Johnson stammten. Berry ist seinerzeit in Johnson’s Band eingestiegen, und hat die Gruppe dann „gekapert“. Eben alles nur geklaut. Trotzdem R.I.P.. www.soulsaver.de/zeitgeist/rock_ist_tot/