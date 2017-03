Papst Franziskus wünscht sich, dass die Menschen die Bibel genauso alltäglich verwenden wie ein Mobiltelefon.

Gefährlicher Vorschlag: Es könnte doch zu einer neuen Reformation kommen.

„Ich glaube, dass die Bibel allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist, und dass wir nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen.“ (Dietrich Bonhoeffer)

Ein großer Gelehrter und Mann Gottes schrieb sinngemäß einmal folgendes über sie: „Die Bibel enthält die Pläne Gottes, sie kennt den Zustand eines jeden Menschen. Sie zeigt uns den Weg aus der Sünde und Sinnlosigkeit.“

Sie offenbart uns viel über die wunderbare Zukunft derer, die ihr vertrauen. Sie schweigt nicht über die Konsequenzen, die Menschen ohne Reue zu tragen haben. Ihre Lehren und ihre Gebote sind heilig und bindend und die Basis für ein gutes Leben. Ihre Geschichten sind wahr. Ihre Bestimmungen sind unumstößlich, sie schenkt Erkenntnis und Weisheit dem der glaubt.

Bitte lies sie, damit dir all dies begegnen möge. Sie wird dir zu einem völlig anderen Leben verhelfen, wenn du dein Herz nicht verschließt, denn ihre Worte leben. Du kannst dich auf ihre Worte stützen, wenn du müde und schwach bist. Sie führen dich ins Licht. Und wie ein scharfes Schwert wehren sie dem Gegenspieler des Lichts – der Finsternis. Die Worte der Bibel sind die Waffen in der Abwehr von allem Schlechten. In diesem Licht kannst du gut und sicher gehen. Es ernährt deine Seele. Es gibt dir Trost, wenn du Leid und Trauer erlebst. Es ist wie eine Landkarte in einem fremden Land.

Die Bibel beschreibt, wie Gott alles gut machen wird, wie er ein neues Paradies schaffen wird. Manchmal ist seine Welt unter den Menschen sichtbar, wie auch das Reich seines Gegners sichtbar ist (die Hölle auf Erden). „Die Hölle ist der Ort, an dem Gott nicht ist.“ (F. M. Dostojewski)

Die Bibel weist dir den Weg aus deiner eigenen Dunkelheit. Ihr „leuchtendes“ Auge richtet sich auf eine Person: Jesus Christus.

Das Alte Testament prophezeit Sein Kommen – das Neue Testament offenbart Ihn. Sein Lebensziel war, uns zu retten und Gott damit zu verherrlichen. Er rettete die Menschen vor zweitausend Jahren mit Wort und Tat, und Er tut es bis heute. Ein Mensch mit einem Geist ohne eitlen Stolz wird Jesus erkennen. Er wird in Ihm einen Unschuldigen sehen, der Schuld auf sich nimmt, um die Schuldigen vor dem Ort zu bewahren, an dem Gott nicht ist. Seine Schönheit, Sein edles und reines Wesen soll deinen Verstand erfüllen und dein Herz regieren.

Lies langsam und bitte Ihn darum, dass er dir Auge und Ohr öffnet.

Die Bibel wurde mit Blut und Tränen geschrieben. Menschen haben um ihretwillen ihr Leben verloren. Was du nicht bereust, wird dich von ihr trennen.

Sie kann dir zu innerem Reichtum verhelfen und dich für kleine und große Dinge stark machen. Sie kann dir Herz und Geist heilen, um dich verständig zu machen. Sie kann dir unvergängliche Freude schenken und dich dein ganzes Leben begleiten. Du kannst mit ihr und für sie sterben.

Gott ist es ernst mit dem, was in ihr geschrieben steht. Sie wird schweigen, wenn du sie nicht beachtest. Bedenke: was sie enthält, lebt.