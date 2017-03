Politischer-Aschermittwoch:Staubsaugervertreter verkaufen Staubsauger und die Volksvertreter verkaufen halt das Volk...... Noch Fragen?

Frau Merkel hat auf dem Landesparteitag M./V. in Stralsund den bemerkenswerten Satz gesagt: „Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt.“ Für Merkel gibt es somit keine Staatsbürgerschaft. Sie sagt damit, wohin die Reise mit ihr geht. Ein Volk definiert sich der gleichen Ethnie zugehörig. So gibt es das Volk der Engländer, Russen etc. und natürlich auch der Deutschen. Viele Zuwanderer z.B. die zugewanderten Polen im Ruhrgebiet, die Hugenotten im ehemaligen Preußen haben sich assimiliert, sind dem „Deutschen Volk“ zugehörig. Bezug ist auch hier die gemeinsame Kultur. Die Kanzlerin fordert Integration, nicht Assimilation. Fremde Kulturen, die sich der Assimilation verweigern, werden nicht Bestandteil des „Deutschen Volkes“ werden, sonden Parallelgesellschaften bilden. Die Kanzlerin definiert sich als Kanzlerin aller, die hier leben, ihren Eid hat sie aber auf das „Deutsche Volk“ geleistet, dass es nach ihrer Definition nicht mehr gibt. Die Reformation brachte den Menschen eine neue Lebensordnung und geordnete Nationalstaaten. Das verspielen die Globalisierer unserer Tage.