Sind wir Menschen senkrechte Schweine? "Schweinischer als ein schweinisches Schwein kann nur der Mensch noch sein".

Zu dem originellen Prediger Flattich kam einmal ein Mann, der meinte, in der Bibel seien so viele unanständige Geschichten, daß man sie nicht empfehlen könne. Da erzählte ihm Flattich, er habe einmal einen prachtvollen Garten gesehen mit herrlichen Blumen- und Gemüsebeeten, mit Obstbäumen und allen möglichen Herrlichkeiten und auch mit einem großen Misthaufen in der Ecke, wie er zu einem ordentlichen Garten gehöre.

Da sei plötzlich die Tür aufgestoßen worden, und ein großes Schwein sei hereingestürzt, das nichts von den schönen Blumen und dem kostbaren Gemüse und dem herrlichen Obst gesehen. Es sei an allem vorbei direkt auf den Misthaufen losgerannt und habe dort angefangen, eifrigst zu wühlen. So sagte Flattich. Der Mann, der das Urteil über die Bibel gefällt hatte, hat darauf nichts mehr geantwortet.

Die Bibel erzählt die Tatsachen genau, wie sie geschehen sind, so auch das Leben der Menschen mit ihren Sünden, die sie verübt haben. Wenn die Bibel von Menschen ohne den Geist Gottes geschrieben worden wäre, dann würde man wohl nur Gutes von ihnen lesen. Die Bibel verkündigt die ganze Wahrheit über den Menschen, aber auch über Gott.

Der Mensch ist böse und verderbt; Gott aber ist Licht und Liebe, Er deckt auf und deckt zu, Er verkündigt Seinen Zorn über alles Böse, aber Er vergibt allen Bösen, die bußfertig und im Glauben an den Opfertod Christi zu Ihm kommen, und schenkt ihnen Heil und Leben, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es kommt also darauf an, in welcher Gesinnung jemand die Bibel liest. Ein böser Mensch sieht nur Schmutz und Sünde darin; der durch Gottes Geist unterwiesene Erlöste aber Gottes Gnade und Liebe, die das arme, unglückliche Herz des Sünders zur Ruhe bringen und so unaussprechlich glücklich machen. Einordnung: Ermunterung + Ermahnung, Jahrgang 1951