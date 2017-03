Terror-Alarm im Ruhrgebiet. Tägliche Terror-Anschläge oder Terror-Alarme und die hilflosen, dummen Reaktionen darauf.

1. Verrückte gibt es überall und gab es schon immer

2. Die größte Gefahr ist doch, dass die Rechten das instrumentalisieren und Stimmen gewinnen

3. Im Autoverkehr gibt es wesentlich mehr Tote und Verletzte

4. Jährlich sterben der Statistik zufolge mehr Menschen in der Badewanne als an Bahnhöfen

5. Das hat mit dem Islam nichts zu tun

6. Amokläufe gab es doch schon immer

7. Er hatte einen deutschen Pass

8. Wir müssen uns an sowas gewöhnen (wenn möglich in zuversichtlichem Ton)

9. Wenn wir das jetzt schlimm finden, haben die Islamisten doch ihr Ziel erreicht

10. Ihr habt nen Aluhut auf

11. Vielleicht hätten sie mehr Weihnachtslieder singen sollen (Merkel)

12.Es kann auch aus Versehen passiert sein (FAZ zu Amokfahrer von Heidelberg)

13. Er war unauffällig und wurde blitz-radikalisiert

14. Selbst schuld, wenn die keine Axtbreit Abstand halten

15.Katholiken sind auch nicht besser (Papst Franziskus) Deutsche tun das auch

16. Man hat eher einen Sechser im Lotto, als daß man Opfer eines Terroranschlags wird

17. Der Islam ist friedfertig, wer Terroranschläge verübt, kann kein Islamist sein

18. Nein nein, Mustafa war deutscher, hier geboren

19. Alluh Akbar ist doch nur ein Ausruf der Freude

20 Mittelfristig werden die Anschläge weniger, bis sie ganz aufhören

21. Der Herrgott hat uns die Aufgabe jetzt auf den Tisch gelegt“ sagt Merkel

22. Jährlich sterben unendliche viele Menschen bei Tätigkeiten im Haushalt.

23. Martin Schulz: „Was die ‚Flüchtlinge‘ uns bringen, ist wertvoller als Gold“. Zum Axtangriff am 9. März 2017 im Düsseldorfer Hauptbahnhof – Deutsches Herz, verzage nicht

24. Das gehört zum normalen Lebensrisiko.

Deutsche tun so etwas auch. Siehe Oktoberfest und Karneval.

25. Jedes Jahr sterben mehr Menschen durch giftige Pilze, als durch Terroranschläge.

Kommentar eines „Journalisten“ in der Frankfurter Rundschau nach einem Terroranschlag 2016.

Die beste Reaktion wäre eine radikale Umkehr zu Gott. Die Anwesenheit Gottes in unserem Leben ist der sicherste Ort der Welt.