Schon ein oberflächlicher Blick in die Zeitungen reicht aus, um festzustellen, dass das Thema Islam lange Zeit eines der dominierenden Themen im Weltgeschehen sein wird.

Für alle echten Christen stellt sich hoffentlich die Frage: Wie kann man der muslimischen Bevölkerung das Evangelium Christi bringen? Wie kann man sie für den christlichen Glauben gewinnen?

Vor allem die Tatsache, dass in einst vorwiegend christlichen Gegenden die Christen von Muslimen verfolgt, ermordet oder vertrieben werden, muss uns zum Handeln veranlassen.

Bislang wurden insbesondere politische und militärische Maßnahmen ergriffen, um dieser Krise Herr zu werden.

Doch langfristig ist das nicht genug.

Nur die Mission der islamischen Länder wird langfristig helfen, diesen Krisenherd zu befrieden.

Deshalb meine Bitte, mein Aufruf:

Herr sende 1000 Missionare in die Türkei und weitere islamische Länder. Die Türkei hat schon 1000 Imame nach Deutschland gesendet. Unsere Antwort soll darauf lauten: Wir senden 1000 christliche Missionare in die Türkei und weitere islamische Länder. Durch das Wirken des Heiligen Geistes werden sich Missionare finden lassen, die bereitwillig den Muslimen die Botschaft Christi bringen wollen.

Der Befehl unseres Herrn Jesus Christus in Mt 9, 38 ist sehr eindeutig und unmissverständlich:

„Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.“

Das heißt für jeden von uns: selber bereit und vorbereitet sein, sich senden zu lassen und beten, dass noch viele Christen sich vorbereiten und senden lassen.