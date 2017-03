Vor 35 Jahren strab Ozzy Osbournes Ausnahmegitarrist Randy Rhoads.

„Er hatte Kokain im Blut, und er hatte auch Flugangst. Dennoch ließ Randy Rhoads sich von seinem Tourbusfahrer Andrew Aycock überreden, nachts in dessen Privatflugzeug zu steigen. Gemeinsam flog man ein paar Runden über Aycocks Anwesen in Leesburg, Florida. Dicht am dort parkenden Tourbus der Ozzy-Osbourne-Crew vorbei, und, so hoffte man, damit laut genug um die Schlafenden zu wecken. Beim dritten Nahflug kam der Flügel des Kleinflugzeugs mit dem Bus in Berührung; daraufhin streifte die Maschine einen Baum und krachte schließlich in eine Garage neben dem Landhaus. Rhoads, 25, Aycock und eine weitere Frau verbrannten bis zur Unkenntlichkeit.“ http://www.rollingstone.de/magazin/rewindtoday/article389207/rewind-today-1982-ausnahmegitarrist-randy-rhoads-stirbt-bei-flugzeugabsturz.html