Was bedeuten die anhaltenden bürgerkriegsähnlichen Unruhen in Frankreich für uns?

(Foto dpa) (Foto dpa)

Wenn man bedenkt, was damals auf dem Maidan-Platz in Kiew Ukraine geschehen ist. Lybien, Syrien, Irak, Ukraine wurden destabilisiert oder gleich ganz zerlegt und in Schutt und Asche gelegt. Wollen bestimmte Gruppierungen das auch in Frankreich und Deutschland und anderen europäischen Ländern machen? Haben deshalb Donald Trump und seine Anhänger mit Recht Angst davor, dass dies in den USA auch geschehen kann?

GOTTES GERICHT STEHT UNMITTELBAR BEVOR! DENN DAS EHEMALS CHRISTLICHE ABENDLAND HAT SICH SEINER CHRISTLICHEN WERTE UND WURZELN ENTLEDIGT UND SIE SIND VON GOTT ABGEFALLEN. L.Gold