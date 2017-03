"Was dem Amerikaner sein Recht auf Waffenbesitz, ist dem Deutschen das Recht auf Raserei auf seiner Autobahn." (dbe)

Vor einer Woche wurden die beiden Raser, Marvin N. und Hamdi H. wegen Mord zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Außerdem dürfen sie ihr Leben lang nicht mehr hinter ein Autosteuer, weil sie ihre Sucht (Rasen ist eine Sucht! – so ein Szenenkenner) nicht in den Griff kriegten. Mit über 100 Stundenkilometer durch Berlin – ohne Beachtung von Ampeln und anderen Regeln – so lieferten sich die beiden Männer im Februar 2016 ein Rennen über den Ku’damm, bis ein tödlicher Unfall das Rennen beendete.

Mit bis zu 1200 PS unter der Haube, in 13 Sekunden von Null auf 300 Stundenkilometer schaltet der Verstand aus, sobald das Adrenalin bei Rennbeginn einsetzt.

„Ich habe nie wahrhaben wollen, wie gefährlich das ist,“ sagt ein Aussteiger, der durch den Tod eines Freundes ‚aufwachte’. Ein Noch-Aktiver der Cruiser Szene macht sich im Vorfeld keinen Kopf und beschreibt seine Einstellung mit den Worten: „Wenn dann was passiert, dann würde ich mir Gedanken machen – vorher nicht.“

Als ich diese Aussage hörte, musste ich sofort an die Einstellung der meisten Zeitgenossen denken, wenn es um den Glauben und unsere ewige Zukunft geht. Weil scheinbar niemand vorhersehen kann, wie unser Lebensrennen ausgeht, machen sich die meisten auch keinen ernsthaften Kopf darüber. „Wenn ich da bin, dann werde ich mir Gedanken machen – vorher nicht“, scheint die gängige Einstellung zu sein. Traurig ist, dass es zu spät ist, wenn erst was passiert. Marvin N. und Hamdi H., beide unter 30 Jahre alt, haben ihr Leben hier auf der Erde dadurch ruiniert, dass sie sich keine Gedanken über die Folgen ihres Verhaltens machten. Jetzt ist es zu spät. Auch für den unbeteiligten, getöteten Michael W. (69) ist es jetzt zu spät.

In Psalm 90:12 betet der Psalmist:

Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen,

auf dass wir klug werden.