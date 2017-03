Wer ist neuer Bauleiter des Berliner Flughafens? Chuck Norris! Eröffnung morgen 7.30 Uhr! Chuck, wir wünschen dir Gottes Segen zum 77.!

Auch ein Actionheld benötigt Gott !!!

So gradlinig Chuck Norris in seinem Kulturschaffen auftritt, so deutlich äussert er sich, wenn es um seinen Glauben geht:

«Echte Männer leben für Christus.»

Auch ein Actionheld benötigt Gott. «Es ist wichtig, mit Gott Frieden zu schließen, solange du die Gelegenheit hast», sagte er dem Magazin «New Man».

Und weiter: «Das Leben ist sehr zerbrechlich, und du weißt nie, wann es vorbei ist. Einen Augenblick nur, und schon ist es zu spät, Gottes Angebot der Errettung anzunehmen», so Norris.