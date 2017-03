Zu Hilfe! Was? Mein Sohn kifft? Darauf muss ich sofort einen trinken.

MEIN LEBEN IM RAUSCH - Schon mit 13 waren bei ihm und seinen Kumpels Hasch, Bier und harte Sachen angesagt. Sie prügelten sich, brachen in Häuser ein. Dann kam immer dasselbe: Anzeige, Gerichtsverhandlung, Jugendstrafe, Knast. Auch ein schrecklicher Unfall, bei dem einer seiner Kumpels ums Leben kam, brachte ihn nicht zum Umdenken. Durch viele feuchtfröhliche Partys wurde er dann alkoholabhängig. Mit 26 war er total am Ende und vom Suff so aufgeschwemmt, dass er 100 Kilo wog. Ohne den Alk hatte er grausame Entzugserscheinungen. Sein Fazit: "Es war die Hölle."



Intoxicated - Hans-Gerd

When I was 27 years old, I thought that I would never be thirty. My every thought, all of my daily routine was focused on an adequate supply of alcohol. And yet it started harmless enough.