Bei Männern, die häufig Pornographie konsumieren, schrumpfen Teile des Gehirns. ( Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (MPIB).

„Wenn wir ein iPhone haben, dann haben wir ein tragbares Porno-Kino. Und manchen Studien zufolge werden Kinder bereits im Alter von 8 Jahren dem ausgesetzt. Wenn ich also jemanden kennenlerne, der 14 jahre alt ist, weiß ich, dass sie schon einmal Pornos gesehen haben oder sogar regelmäßig anschauen“

„Man pflanzt keine Tomaten in einem dunklen Schrank und gießt sie mit Limonade und erwartet dann, blühende Tomatenpflanzen zu haben. Das zu tun würde dem natürlichen Wesen der Pflanzen nicht gerecht. Ähnlich ist es mit Sexualität: Wer diese aus ihrem offensichtlichen Beziehungskontext herausreisst und in eine Ware verwandelt, kann nicht erwarten, dass so Individuen, Familien oder Gesellschaft gedeihen.“