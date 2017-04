Das 21. Jahrhundert wird eines sein, das von Terror gekennzeichnet sein wird.

Kriegerische Auseinandersetzungen nehmen zu.

Wo die einen zum Terror aufrufen, da sichert man den Opfern und Angehörigen die Anteilnahme zu. Ein Ritual, das an Häufigkeit bedauerlicherweise zunehmen wird.

Düstere Prophetie:

Es wird langsam Zeit, dass wir die Natur des „Terrors“ und das Wesen der aktuellen Terrormechanik erkennen. Terror ist kein Selbstzweck sondern eine Vorgehensweise. Das sind keine Terroristen sondern religiöse Fanatiker, die sich terroristischer Methoden bedienen. Ob die Täter nun „wahrhaft“ religiös sind oder sich einer religiösen Camouflage bedienen ist dabei unerheblich. Und ob die Religion Islam heißt oder anders. Gegen die neue Art von Terror ist kein wirklicher Schutz möglich. Die Fanatiker – egal ob frisch eingewandert sind schon länger hier lebend – agieren wie Schläferagenten. Über das Web werden sie fortlaufend radikalisiert und irgendwann springt der Funke über. Dann greift man zum Beil, zur Axt, zum Baseballschläger, zum Messer, zum Pkw, zum Lkw – was gerade zur Verfügung steht – und legt los. Diese neue Art des Terrors ist nicht mehr wirklich geplant sondern spontan und völlig unkalkulierbar … und deshalb womöglich noch furchtbarer als der Old School Terror. Die anonyme Einwanderung von Hunderttausenden tut ein übriges. Vorkommnisse dieser Art werden in den nächsten Jahren wohl alltäglich werden.

Und wer in dieser Welt sind die, die das verhindern könnten?

Ich seh da niemanden.

„Die Erde ist voller Gewaltat“!