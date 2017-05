Der Journalist Daniel Böcking ist ein seltener Fall in der Medienlandschaft: Der stellvertretende Chefredakteur von Bild.de bekennt sich öffentlich zum christlichen Glauben.

Im Kern geht es aus meiner Sicht um das Verständnis, dass sich diese Welt nicht um mich dreht, sondern um Gott. Und dass es darum unsere Aufgabe ist, Jesus Christus nachzufolgen. Persönlich ausgedrückt: Ich glaube, ich war früher kein schlechter Mensch, aber am Ende des Tages war ich doch ein Egoist. Heute versuche ich viel mehr, Gott im Gebet zu fragen: „Was glaubst du, was richtig ist?“ Ich ziehe die Bibel zu Rate oder lasse mir einfach auch mal einen Tag mehr Zeit, bis ich das Gefühl habe, mir wird eine Antwort ins Herz geschrieben.

Christen leben nicht alleine für sich, sondern in der heutigen Zeit und Welt. Mit dieser Blickrichtung: Was halten Sie für wichtige Punkte und Aufgaben?

Ich sehe immer ein bisschen die Gefahr, dass man das Christsein ins Private schiebt, in sein Gebet, seinen Sonntagsgottesdienst. Und in seinem Job, im Alltag geht dieses Bewusstsein, gehen auch die kleinen Spontangebete zwischendurch ganz schnell vergessen. Ich glaube, es gehört zum Christsein, das rund um die Uhr zu leben. Egal was ich mache oder welchen Beruf ich ausübe, ich sollte überall dort auch christliche Werte einbringen und leben. Es gibt ein afrikanisches Sprichwort: „Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen.“ Dieses Blühen geschieht nicht nach Feierabend zu Hause, sondern überall da, wo ich gerade bin. Zumindest versuche ich es.