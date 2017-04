Der Kampf gegen Fake News - Heute startet die ARD das Projekt Faktenfinder. Wann werden biblische Wahrheiten bekämpft?

Wer genau hinschaut, der merkt, in tagesschau, heute, heute-journal und tagesthemenwird immer mehr Boulevard reingestopft, um die Leute zu „unterhalten“ statt zu informieren. Auch der WDR-Hörfunk ist zu dieser Form der Banalisierung übergegangen und quetscht hinter jede 5-Minuten-Nachrichten irgendeinen irrelevanten Kulturscheiß, der die Leute auf andere Gedanken bringen soll. Das ist Teil der vorsätzlichen Verblödung und dann stellt Kleber sich hin und erklärt den für dumm verkauften Zuschauern, man habe „keine Zeit“ für Berichte aus dem Jemen. Für den Bürgerkrieg in Frankreich hat man auch sehr wenig Sendezeit übrig. Nur so kann man verstehe, dass nicht mal dem unbeliebten Herrn Junker seine Zitate nicht geschadet haben: Jean-Claude Juncker ist ein pfiffiger Kopf. „Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert“, verrät der Premier des kleinen Luxemburg über die Tricks, zu denen er die Staats- und Regierungschefs der EU in der Europapolitik ermuntert. „Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.“ So wurde bei der Einführung des Euro verfahren, so wird auch weiter verblödet.

Bald könnte es in den Medien so lauten: Eine Jungfrau wurde Mutter und bekam Besuch von drei Königen – Millionen Deutsche sind auf diese plump gefälschte Nachricht hereingefallen. Die Politik will nun schärfer gegen Weihnachten vorgehen. Diese Fake-News lassen sich mit Ostern auf die Auferstehung Jesu Christi von den Toten auch anwenden. Dann wird man in Berlin ernsthaft an einem bundesweiten Verbot des Osterfestes arbeiten, „um der Wahrheit endlich zum Sieg zu verhelfen.“ Außerdem will man so verhindern, dass die Christen sich mit dieser revolutionären Botschaft weiter ausbreiten.