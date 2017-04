"Christos woskrjes - waistinu woskrjes" (Христос воскрес! Воистину воскрес!) = "Christus ist auferstanden - er ist wahrhaftig auferstanden".

Die ersten Christen bezeugten von Anfang an geschlossen in ihren Glaubensbekenntnissen, dass sich alles genau so zugetragen hatte. Das älteste uns überlieferte Glaubensbekenntnis stammt vom Apostel Paulus und lässt sich auf ca. 55-57 n. Chr. datieren. Es ist aufgrund der Verwendung bestimmter, rabbinischer Fachausdrücke und aramäischer sowie hebräischer Stilmittel wahrscheinlich sogar um einiges älter. Womöglich wurde es nur zwei bis acht Jahre nach der Auferstehung verfasst.[4] Paulus schrieb:

„… Ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe: Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften; und dass er Kephas [d.h. Petrus] erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen; zuletzt aber von allen, gleichsam der unzeitigen Geburt, erschien er auch mir.“

– 1. Brief des Paulus an die Korinther, Kapitel 15,3-8

Mit diesen Worten setzte Paulus seine gesamte Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Was er da schrieb, war geradezu eine Einladung an alle Skeptiker, die Wahrheit seiner Aussage zu überprüfen, denn die Mehrheit der 500 Augenzeugen lebte noch und konnte befragt werden. In der antiken Welt dürfte es nicht allzu schwer gewesen sein, wenigstens ein paar von ihnen aufzuspüren.[5] Wäre die Auferstehungsgeschichte nicht wahr, hätte das dramatische Folgen, die Paulus auch gleich auf den Punkt bringt:

„… Ist Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, [...] dann sind auch die in Christus entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die elendesten unter allen Menschen!“

– 1. Brief des Paulus Korinther 15, 17-19

Die Frage nach der Auferstehung des Jesus Christus gehört somit zu den wesentlichsten Fragen überhaupt.

Erinnern wir uns, was Jesus von sich selbst behauptet hat. Er sagte, er käme aus dem Himmel[6] und habe schon von Anbeginn der Welt existiert.[7] Er behauptete, Sünden vergeben zu können, womit er gleichzeitig Gottes Vollmacht für sich beanspruchte.[8] Und das in einer Zeit, in der auf Gotteslästerung die Todesstrafe stand.[9] Er forderte uns auf, unsere Feinde zu lieben und ging darin mit radikalem Beispiel voran.[10] Er behauptete, er sei der einzige Weg, durch den Menschen zu Gott kommen könnten.[11] Niemand konnte ihm auch nur ein einziges Verbrechen nachweisen.[12] Zuletzt hat er sogar seinen eigenen Tod vorausgesagt, ja geradezu geplant.[13] Wer solche Dinge behauptet, der ist entweder nicht ganz bei Sinnen, ein notorischer Betrüger – oder derjenige, der er zu sein behauptet. Doch sind Jesu Aussagen nicht von einer Weisheit gekennzeichnet, die man bei einem Verrückten nie finden würde? Und zeigt ein Betrüger so konsequent seine Menschenliebe und geht für diese Ideale in den Tod?

Noch heute steht jeder Mensch vor der einen, folgenschweren Frage, wer Jesus ist. Der gefährliche Jesus, der dich zu einer Entscheidung zwingt. In Bezug auf ihn gibt es nur Schwarz oder Weiß. Man kann seine wundersamen Taten und Worte nicht wirklich als nette Lebensweisheiten der Vergangenheit abtun. Entweder er hatte gewaltig Recht oder er war ein gewaltiger Scharlatan. Um es mit den Worten des berühmten Autors C.S. Lewis zu sagen:

„Ich möchte jedermann vor dem wirklich dummen Einwand bewahren, er sei zwar bereit, Jesus als großen Morallehrer anzuerkennen, nicht aber seinen Anspruch, Gott zu sein. Denn gerade das können wir nicht sagen. Ein bloßer Mensch, der solche Dinge sagen würde, wie Jesus sie gesagt hat, wäre kein großer Morallehrer. Entweder war – und ist – dieser Mensch Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Wir können ihn als Geisteskranken einsperren, wir können ihn verachten oder als Dämon töten. Oder wir können ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber wir können ihn nicht mit gönnerhafter Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht; diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen.“

– C.S. Lewis, „Pardon, ich bin Christ“, Brunnen Verlag, 2006, S. 56