Getrennt in den Farben, vereint gegen Gewalt! Alles Gute, Marc Bartra und dem gesamten Team des BVB!

Tiefe Solidarität für Dortmund. Als FCB Fan bin ich heute aus tiefsten Herzen beim BVB. Alle sportliche Rivalität ist vergessen und ich wünsche Euch die Bewahrung Gottes. Egal wer für diesen Anschlag verantwortlich ist, euer Ziel werdet ihr nicht erreichen! Marc Bartra wünsche ich gute Besserung. Der Frieden im eigentlichen Sinne wird wohl auch in Deutschland vorbei sein. etzt geht es den Fussballern an den Kragen. Solche Aktionen könnten der Wachmacher sein.Wenn man der Deutschen liebstes Kind angreift, Fußball, dann wachen sie plötzlich auf. Wenn die Frauen vergewaltigt und belästigt werden, kein Grund aktiv zu werden. Aber bei Fußball, da vergreifen sich die feigen Täter am falschen Objekt……….Da werden die Deutschen zu Bestien! Und die Christen beten hoffentlich hefftiger um die Gnade der Umkehr für unser Land.