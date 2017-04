Giftgasangriff! Was nun? Pro-Assad oder Pro-Trump? Für wen muss man sich entscheiden um political correct zu sein?

Ich denke niemand hier kennt die Wahrheit darüber, wer diesen schrecklichen Angriff verübt hat. Die Glaubwürdigkeit der US-Amerikaner geht gegen Null, die der Russen ebenso. Und die Ungewissheit geht ja noch viel weiter. Auch andere Regierungen haben Glaubwürdigkeitsprobleme. Meinungen gibt es wie Sand am Meer. Sie sind durchzogen von Ideologien und individuellen Weltanschauungen. Deswegen sollte man sich an diesen nicht festhalten sondern die Fakten betrachten. Der Satz: „Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit“ ist älter als die sozialen Medien. In der neueren Geschichte gab es fatale Fake-News. Der Auslöser für den Eintritt der USA in den Vietnam-krieg war der angebliche Angriff Nordvietnamesischer Kriegsschiffe auf US-Kriegsschiffe bei Tonkin, eine Lüge. Man vergesse nicht die Brutkastenlüge zur Rechtfertigung des Eingreifens der USA im Konflikt Irak-Kuwait 1990. Die Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins, welche den US-Angriff im Irak rechtfertigen sollten, eine Lüge. Der Polnische Angriff in Gleiwitz, als Rechtfertigung für den Krieg gegen Polen durch die deutsche Wehrmacht, eine Lüge….usw. Postfaktische Zeiten und die totale Verwirrung:

Marina Weisband: “ Wenn du steif und fest behauptest, der Himmel sei grün, ist dein Ziel nicht, dass ich dir glaube. Dein Ziel ist, das so lange zu tun, bis ich sage: Das ist deine Meinung. Ich habe meine. Niemand kann objektiv sagen, welche Farbe der Himmel hat. So legitimiert man das offensichtlich Falsche.“

Die Bibel sagt in Johannes 8, 44: „“Ihr habt den Teufel zum Vater, und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit; denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem Eigenen; denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge.““ Jetzt haben wir den wahren Anstiffter der Kriege, der Massenmorde und der Lügen gefunden. Nur mit der Hilfe des Herrn Jesus kommen wir aus unserem Lügenkarussell heraus. Satan ist ein besiegter Feind. Die Bibel sagt in Jakobus 4, 7-8: „Ordnet euch darum Gott unter! Leistet dem Teufel Widerstand! Dann wird er von euch fliehen. Haltet euch nahe zu Gott! Dann wird er euch nahe sein.“