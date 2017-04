Ist Jesus wirklich auferstanden?

Um das Jahr 30 n. Chr., in der Regierungszeit des römischen Kaisers Tiberius, wurde ein jüdischer Zimmermann und Wanderprediger mit Namen Jeshua Ben Josef von Nazareth in der Provinz Judäa der Gotteslästerung bezichtigt, verurteilt und gekreuzigt, weil er behauptet hatte, Gottes Sohn zu sein. An diesem Tag begann sich seine Geschichte bis in die entlegensten Winkel der Welt zu verbreiten. Bis heute löst sein Name Begeisterung und Bestürzung aus, Krieg und Frieden, Hoffnung, Liebe, Spott und Hass. Ein Name, der übersetzt etwa gesalbter Retter bedeutet: Jesus Christus.Als Jeshua starb, verfinsterte sich die Sonne für drei Stunden, die Erde bebte, und der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel der Juden riss entzwei.Nach seinem Tod wurde Jeshua in der Grabhöhle eines angesehenen jüdischen Ratsherrn mit Namen Joseph von Arimathia bestattet. Als der Sabbat nach der Kreuzigung vorüber war, wollten einige Frauen, die Jeshua nachgefolgt waren, seinen Leichnam einbalsamieren. Sie machten sich sehr früh Morgens auf den Weg, doch als sie beim Grab ankamen, war es bereits offen und der Leichnam verschwunden. Stattdessen erschienen zwei Engel, und einer davon versicherte den Frauen, dass Jeshua vom Tod auferstanden und am Leben war.Sofort verließen sie die Grabstätte, um den anderen Jüngern Jeshuas davon zu berichten. Noch auf dem Weg erschien ihnen ihr Meister persönlich. Aber nicht nur das, er zeigte sich über 500 weiteren Personen, um zu bestätigen, dass er wirklich von den Toten auferstanden war. www.lightwish.de/articles…sus-wirklich-auferstanden