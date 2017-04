Komme gerade aus dem Krankenhaus. War sehr krank und habe dort die unbeschreiblich herrliche Nähe und Hilfe des Herrn erlebt.

„ Können Sie, Herr Professor, uns sagen, wie man angesichts von Auschwitz, von Bergen –Belsen, von Buchenau heute überhaupt noch an einen allmächtigen Gott glauben kann und „ Hallujah“ singen kann?“ – Es entstand eine große Stille im Audimax. Professor Thielicke räusperte sich und sagte dann entschlossen: „ Das ist eine wichtige und bedrängende Frage. Ich habe keine Antwort darauf, die meinen und Ihren Intellekt befriedigt . Aber ich kenne eine Frage, die mich noch mehr umtreibt. „ Können Sie mir sagen, wie es dazu kommen konnte, dass in den Konzentrationslagern, in Auschwitz, in Bergen-Belsen und in Buchenau immer noch Menschen waren, die selbst in den Gaskammern noch das „Halleluja“ gesungen haben?“

„ Halleluja“ das ist ja die deutsche Transkription des hebräischen „halel-Jah“, das sich aus dem Imperativ Plural von „halel“ ( preisen, loben, verherrlichen) und „Jah“, der Kurzform des biblischen Gottesnamens „ Jahwe“ zusammensetzt. Es bedeutet also: „ Preiset, lobet Jahwe!“ – „Lobet den Herrn!“

Autor unbekannt (Teismann) Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsre Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der HERR über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind; er gedenkt daran, dass wir Staub sind…Die Gnade aber des HERRN währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten… (Psalm 103,8-17)

Was Gottes Charakter vor allem beschreibt ist in erster Linie nicht seine Souveränität oder Macht. Gott ist Liebe (1. Johannes 4,8). Das ist nicht nur ein freier Entschluss Gottes, sondern seine ewige Natur. Manche macht das nervös, sie denken, so ein Gott sei zu schwach. Liebe ist jedoch keine Schwäche, sondern Stärke.

Der dreieinige Gott hat vor der Schöpfung über niemanden geherrscht, aber er hat geliebt. Liebe ist von aller Ewigkeit her das grundlegende Wesen Gottes. Bevor Gott König genannt wurde, war er Vater.(Konrad Heide)