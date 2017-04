"Menja sowut St. Petersburg"!

Anschläge der Vergangenheit in Russland



24. März 2017

Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) tötet bei einem Anschlag auf eine russische Militärbasis in Tschetschenien sechs Soldaten. In einem Feuergefecht sterben auch die sechs Angreifer.



14. April 2016

Bei einem Anschlag auf eine Polizeiwache nahe der südrussischen Stadt Stawropol werden drei Angreifer getötet. Zwei von ihnen seien erschossen worden, der dritte habe sich selbst in die Luft gesprengt. Stawropol liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu den muslimisch geprägten Teilrepubliken im Nordkaukasus, in denen es regelmäßig zu Kämpfen islamistischer Extremisten mit den Sicherheitskräften kommt.



Dezember 2013

Im Bahnhof der Millionenstadt Wolgograd zünden Terroristen am 29.12. eine mit Nägeln und Schrauben gefüllte Bombe. Bei dem Selbstmordanschlag sterben mindestens 17 Menschen.



Oktober 2013

Mit einer Bombe in einem Linienbus in Wolgograd tötet eine Selbstmordattentäterin sechs Insassen und sich selbst. Mehr als 30 Menschen werden zum Teil schwer verletzt. Fahnder vermuten, dass Islamisten aus dem Nordkaukasus der Frau die Bombe übergeben haben.



Januar 2011

Bei einem Selbstmordanschlag auf dem Moskauer Flughafen Domodedowo sterben mindestens 37 Menschen. Drahtzieher der Sprengstoffattacke ist der tschetschenische Terrorist Doku Umarow, der der russischen Regierung per Video mit weiteren Anschlägen droht.



März 2010

Selbstmordattentäterinnen sprengen sich in zwei Zügen der Moskauer U-Bahn in die Luft und reißen mindestens 40 Menschen mit in den Tod. Auch hinter diesem Anschlag steckt Umarow.



November 2009

Bei einem Sprengstoffanschlag auf den Schnellzug Moskau-St. Petersburg kommen mindestens 26 Menschen ums Leben. Umarow bekennt sich zu dem Anschlag und kündigt einen „Sabotagekrieg“ gegen die „blutige Besatzungspolitik“ Moskaus im Kaukasus an.



September 2004

Bewaffnete überfallen eine Schule in Beslan (Nordossetien) und nehmen 1100 Kinder, Eltern und Lehrer als Geiseln. Das Terrordrama endet mit 360 Toten. Als einer der Drahtzieher gilt der tschetschenische Rebellenführer Schamil Bassajew.



17. August 2009

Ein Selbstmordattentäter bringt im russischen Nazran in der autonomen Republik Inguschetien einen Lastwagen vor einer Polizeistationin zur Explosion. Mindestens 2o0 Menschen sterben und weitere 60 werden nach offiziellen Angaben verletzt.



August 2004

Zeitgleich stürzen zwei russische Passagiermaschinen ab. Alle 90 Menschen an Bord kommen ums Leben. In beiden Maschinen hatten Selbstmordattentäterinnen aus Tschetschenien Bomben gezündet.



Oktober 2002

Tschetschenen überfallen ein Moskauer Musical-Theater und nehmen mehr als 800 Geiseln. Nach drei Tagen stürmt die Polizei das Gebäude. 129 Geiseln und alle 41 Terroristen sterben. (Quelle: FAZ)