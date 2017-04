Mindestens 14 Tote in St. Petersburg. Russen sind keine Opfer 2. Klasse!

Rainer Wagner/Facebook Rainer Wagner/Facebook

Die rot-rot-grüne Landesregierung unter Führung des regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) hat es nach dem grausamen Terroranschlag in der St. Petersburger U-Bahn abgelehnt, das Brandenburger Tor zum Gedenken an die Opfer, in den Nationalfarben Russlands zu beleuchten.