Politische Korrektness = Feind der Meinungsfreiheit.

Reale Beispiele:

„Studenten, die sich mit den falschen Zeitungen auseinandersetzen, geraten offenbar auf die schiefe Bahn. Deshalb nehmen sich britische Universitäten ein Beispiel an China und zensurieren in ihren Journalistenklassen bestimmte Blätter – solche, die von der «richtigen» Linie abweichen. Nein, das ist kein Witz. Laut einer aktuellen Studie des Politmagazins Spiked schränkten im vergangenen Jahr 94 Prozent der Hochschulen in Grossbritannien die Redefreiheit ein. Die Londoner City University, Heimat einer der weltweit angesehensten Journalistenschulen, verbannte The Sun, Daily Mail und Daily Express – weil diese Zeitungen Hass in der Gesellschaft schüren würden. Studentenorganisationen verbannten Redner vom Campus – wie etwa die Bürgerrechtlerin Maryam Namazie, die sich gegen Islamismus engagiert, oder die Feministin Germaine Greer, weil sie ihre eigenen Ansichten zum Transgenderismus hat……Die NZZ erwähnte neulich Ronald Dworkin, einen der bedeutendsten US-Rechtsphilosophen des 20. Jahrhunderts: Ein Inhalt könne auch dann ein Beitrag zur politischen Diskussion sein, wenn er einen Angriff auf bestimmte Gruppen darstelle. Ein politisches ­System, das die Redefreiheit wegen möglicher unliebsamer Äusserungen beschneide, könne gemäss Dworkin keine volle Legitimität geniessen.

Die Social Justice Warriors, zu deren Mission es zählt, jedes verletzte Gefühl auf der Welt zu schützen, vergaloppieren sich zusehends. Als Mitglied einer Minderheitengruppe ist man bisweilen vielleicht Vorurteilen und Intoleranz ausgesetzt. Indem man aber Meinungen und Zeitungen von Hochschulen verbannt, behebt man keine Missstände, sondern unterdrückt die Stimmenvielfalt in einer Bevölkerung. Rede-Zensur taugt für Studenten als Vorbereitung auf das reale Leben etwa so gut wie Trigger Warnings vor einem Atomkrieg. (Basler Zeitung)