Vier Tote, mehrere Verletzte. Stockholm: Lkw rast in Menschenmenge. Täter gefaßt.

LKW-Attentat in Stockholm: Polizei veröffentlicht Fahndungsfoto – Nach dem mutmaßlichen Anschlag in Stockholm sucht die Polizei dringend nach einem Mann. Man wolle mit dieser Person in Kontakt treten, sagte der Polizeichef auf einer Pressekonferenz in Stockholm.

„Ein Lkw ist in ein Kaufhaus in Stockholm gefahren. Die Polizei spricht von mehreren Verletzten. Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf schwedische Medien meldet, sollen drei Menschen gestorben sein. Es seien auch Schüsse zu hören gewesen. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Polizei spricht von Terrorverdacht.Der Vorfall habe sich in der Einkaufsstraße Drottninggatan in der schwedischen Hauptstadt ereignet, sagte ein Sprecher. Die Drottninggatan ist eine große Fußgängerzone im Zentrum Stockholms. Wie viele Personen verletzt wurden, ist unklar. Der Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Auf Bildern ist zu sehen, wie Rauch aus dem Kaufhaus aufsteigt.“ Spiegel.de

Mein Beileid den Angehörigen der Opfer, Genesungswüsnche den Verletzten. Irgendwie takten deratige Anschläge in immer kürzeren Abständen.

Und die Politik wird kaum darauf reagieren können. Sie ist im Dauerwahlkampf mit sich selbst beschäftigt. Sie predigen erweil das Rezept dagegen:

Weiter Feiern! Weiter Leben! Weiter kaufen! Nicht nachdenken! Und schon gar nicht umkehren!