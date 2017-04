Wäre es nicht an der Zeit, das Brandenburger Tor mal mit christlichen Symbolen anzustrahlen?

Und gibt es schon eine Beleitsbekundung der Herren Marx und Bedford-Strohm? Oder sind die Herren gar gerade mitten in der Reiseplanung für den nächsten Unterwerfungs-Besuch? Bei so einem gewaltigen Anschlag wird kurz hingeschaut, ansonsten ignoriert man die Verfolgung resp. Diskriminierung der Christen in sozusagen allen muslimischen Ländern. Islamische Länder lehnen das Konzept der Religionsfreiheit meist vehement ab. Das ist auch der Hauptgrund, warum diese Länder die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte nie unterzeichnet haben. In manchen islamischen Ländern steht sogar die Todesstrafe auf die Mission für andere Bekenntnisse als den Islam. Das Christentum war im Gebiet des heutigen Ägyptens vor der Islamisierung im 7. Jahrhundert die dominierende Religion… Heute sind es noch ca. 10 Prozent. Ich fände es schön und unglaublich stark, wenn heute das Brandenburger Tor mit einem grossen christlichen Symbol beleuchtet würde, einem Kreuz oder vielleicht auch dem Fisch.