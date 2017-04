Wie viele Moscheen gibt es in Deutschland? Eine klare Antwort dazu: Wir wissen es nicht.

Es gibt bei uns in Deutschland mindestens 52 Fatih-Moscheen, die nach dem Eroberer von Konstantinopel (Byzanz / Ostrom = Tor nach Europa) benannt sind. Wäre so ähnlich, wie wenn wir Kirchen im Nahen Osten nach Kreuzfahrern benennen würden (z.B. „Gottfried v. Bouillon“). Ob Frau Merkel darüber nachgedacht hat, als sie nach dem nächtlichen Anschlag (?) mit Sachschaden in der Dresdner Fatih-Moschee war? Oder darüber, warum sie nicht den Sikh-Tempel, die chinesischen Opfer oder gar „die Menschen da draußen“ besucht hat, die Opfer islamistisch motivierter Gewalt geworden sind? Wer schützt uns, wenn der Wahlkampf wieder vorbei ist? Wer predigt da, wer bezahlt die Imane, welche Ströumung des Islam wird propagiert? Das ist aber hausgemacht, zum einen durch das politisch gewollte Abdrängen in Hinterhöfe und versteckte Keller, zum anderen, weil es für Imane, anders als für christliche Geistliche, keine kontrollierte universitäre Ausbildung gibt. Was in der Recherche von Constantin Schreiber ans Tageslicht gekommen ist, wäre Aufgabe des Verfassungsschutzes. Was geht hier eigentlich ab in diesem Land ? Wie viele Salafisten gibt es in Deutschland? Das weiß auch keiner. Wo bleiben wir lebendigen Christen mit unserer guten Botschaft?