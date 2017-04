Zur baldigen Eishockey-Weltmeisterschaft 2017. Die Lebensgeschichte eines Eishockey-Spielers.

Michael – Ich war lebendig tot. – Ich war lebendig tot. – Michael Putzi weiß, was er will: Das Leben eines Profisportlers. Doch dann zerstören Alkohol und Marihuana seine Karriere als Eishockeyspieler. Er sieht keinen Sinn mehr in seinem Leben: „Ich war lebendig tot“, sagt der Schweizer heute. Was ihn darin gehindert hat, Selbstmord zu begehen, erzählt er im Video.