2016: Die Zahl der Drogentoten ist erneut gestiegen. Das BKA zählte 1.333 rauschgiftbedingte Todesfälle (ohne Dunkelziffer).

„Dass die Drogentotenzahlen zum vierten Mal in Folge angestiegen sind, ist keine gute Nachricht“, erklärte die Drogenbeauftragte Mortler. Warum nimmt jemand Drogen? Entweder, weil ihn irgendwelche Idioten dazu überreden, oder weil er/sie depressiv ist und der Realität entfliehen will. Meistens ist es eine Kombination aus mehreren Faktoren. Dann sterben noch 74.000 Menschen an den Folgen des Alkoholmißbrauchs und Hunderttausende sterben durch Tabak. Sind das nicht auch Drogentote? Nein, dass sind „Steuerzahler“ und Konsumenten von Grundnahrungsmitteln, die zur Entlastung der Rentenkassen beitragen. OK, Alkohol benötigt bedeutend länger um eine Abhängigkeit entstehen zu lassen und Tabak braucht bedeutend länger um die selben negativen Auswirkungen wie z.B. Heroin oder ähnlich harte Drogen hervorzurufen. Aber ins Verderben führen sie alle. Nur ein Wunder kann uns retten. Wir haben das erlebt und wir leben mit Jesus:

