Bratt Pitt konnte sein Leben nur bekifft und im Suff ertragen. Er hat in einem Interview jahrelangen Alkoholmissbrauch gebeichtet.

Promis beichten den Medien, Gläubige und bußfertige Menschen beichten ihre Schuld dem gnädigen Gott.

„Deutlich schlanker und geläutert: So präsentiert sich Brad Pitt in der Titelstory des neuen „GQ Style Magazine“. Der Hollywood-Star äußert sich erstmals über die laufende Scheidung von Angelina Jolie und die Beziehung zu den gemeinsamen Kindern.Das Chaos in seinem Leben sei selbstverschuldet gewesen, sagt Pitt. Schuld gibt er dem Alkohol. Inzwischen habe er ihm entsagt und sei in Therapie: „Ich konnte einen Russen mit seinem eigenen Wodka unter den Tisch trinken“, sagt Pitt. „Ich war ein Profi. Ich war gut.“Er könne sich seit dem College an keinen Tag erinnern, an dem er keinen Alkohol getrunken oder einen Joint geraucht hätte. Als er seine Familie gründete, habe er mit allem aufgehört, außer dem Alkohol. Im vergangenen Jahr hätte er dann zu viel getrunken. „Es wurde zum Problem“, sagt Pitt weiter. „Ich bin wirklich wirklich glücklich, dass ich mit all dem durch bin.“ Jolie hatte die Scheidung im September eingereicht. Kurz zuvor war bekannt geworden, dass Pitt im Privatflugzeug gegenüber dem gemeinsamen 15-jährigen Sohn Maddox ausfällig geworden sein soll. Ermittlungen wegen Misshandlungsvorwürfen wurden eingestellt.“ www.spiegel.de/panorama/l…ch-trinken-a-1145974.html