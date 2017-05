Breaking News: Naidoo wird bestätigt. Es sind doch viele "Marionetten" in der Politik.

In „Marionetten“ singt Naidoo das, was viele Menschen in Deutschland über die Politik denken. Die einzige Reaktion dieser gescholtenen Kaste ist, ihn in die rechte Ecke zu stellen, und dann weiter wie gewohnt zu machen. Keine Reflektion, kein Nachdenken, kein Umdenken. Sie machen einfach weiter. Ex-Verteidigungsminister Jung wird Aufsichtsrat eines Rüstungskonzerns. Jung ist aber nicht der erste Ex-Bundesminister bei Rheinmetall. Anfang 2015 wechselte der ehemalige Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP) zur Rheinmetall AG. Und wenn ich mir die Karrieren von Baroso, Profalla, Clement, Schröder, Macron und wie sie alle heißen anschaue, ist sein Marionetten-Vergleich voll gerechtfertigt.

Die Hälfte der EU Parlamentarier treten unmittelbar nach ihrer Politiker Karriere einen gut bezahlten Job in der Wirtschaft an. Bei den Kommissionsmitgliedern sind es sogar zwei Drittel. Anstandspause oder Verflechtungen spielen keine Rolle. Brüssel und Berlin ist von Lobbyisten geflutet. Wir kennen das und erinnern uns noch an Kohls Weigerung die Namen der Spender zu nennen, Schäubles Empfang eines Geldkoffers, der Jahre langen Ausplünderung des Staates durch CumEx Geschäfte, Dobrints Versuch die Privatisierung der Autobahnen vorzubereiten und nun wechselt nun ein Ex Verteidigungsminister in die Rüstungsindustrie. Nach Matthias Wissmann, Ronald Pofalla, Kurt Beck, Katherina Reiche, Daniel Bahr, Dirk Niebe, Eckart von Klaeden, Stefan Mappus, Roland Koch, Joseph Fischer, Otto Schily, Dieter Althaus, Gerhard Schröder, Werner Müller, Wolfgang Clement, Thilo Sarrazin, Birgit Fischer et tutti quanti nun die Causa Franz Josef Jung. Man hat eigentlich schon lange darauf gewartet. Es ist das um sich greifende Phänomen in der politischen Klasse, eine temporäre Politikerkarriere als eine Art Praktikum für das eigentliche Berufsziel zu betrachten: eine ungleich höher dotierte Position in der Bel Etage der Wirtschaft, vorzugsweise in selbiger Branche, die zuvor in dem eigenen legislativen oder gar exekutiven Zuständigkeitsbereich lag. „In die Politik gehen“ wäre somit nicht viel mehr als das Synonym für eine grassierende Karrierestrategie, sich durch Antichambrieren in einem politischen Amt ein sicheres Plätzchen in der Arche Noa der Wirtschaftseliten zu ergattern und angesichts des markttotalitären Liberalismus-Tsunami seine Schäfchen ins Trockene zu bringen: Nach mir die Sintflut!

Naidoo hat wohl in ein Wespennest gestochen, würde man sich sonst so aufregen?

„Man denke an die folgenden Zeilen des Schriftstellers Georg Büchner, die er 1834 im Hessischen Landboten veröffentlichte und die als eine starke Kritik am feudalistischen Gesellschaftssystem zu verstehen sind:

Kommt ja ein ehrlicher Mann in einen Staatsrat, so wird er ausgestoßen. Könnte aber auch ein ehrlicher Mann…Minister sein oder bleiben, so wäre er, wie die Sachen stehn in Deutschland, nur eine Drahtpuppe, an der die fürstliche Puppe zieht und an dem fürstlichen Popanz zieht wieder ein Kammerdiener oder ein Kutscher oder seine Frau und ihr Günstling, oder sein Halbbruder c oder alle zusammen. Georg Büchner

Selbst Platon hat in seiner Schrift über die Gesetze die Marionetten-Metapher verwendet.

Denken wir uns jedes von uns lebenden Geschöpfen als eine Drahtpuppe in der Hand der Götter, ob nun von ihnen zum Spielzeug oder zu irgendeinem ernsten Zwecke gebildet: denn das wissen wir nicht.

Platon (Marcus Klöckner bei Telepolis (hier zu finden: heise.de/-3708737)

Verschwörungstheorien und Elitenglaube hin oder her, wir Christen dürfen wissen, Gott steht über allem und wird es richtig hinausführen. Ps 47,9 Ps 47,9 „Gott herrscht über die Völker; Gott sitzt auf seinem heiligen Thron.“ Jes 41,24: „Siehe, ihr seid nichts, und euer Tun ist Nichtigkeit; ein Greuel ist, wer euch erwählt.“