Der Kirchentag ist vorbei, die "Politchristen" sind wieder daheim. War es eigentlich Zufall, dass ausgerechnet im Bundestagswahljahr die Kirchentagsfarbe dem CDU-Orange entsprach?

Ein sehr lesenswerter Kommentar dazu in der Wirtschaftswoche

Das evangelische Christentum, das sich in Berlin und Wittenberg präsentiert, entfernt sich immer mehr vom religiösen Selbstzweck. Das Seelenheil, die Suche nach Gott, die letzten Fragen nach Leben und Tod, all das hat offenbar keine vernehmbare Relevanz mehr für die Christen, die da zusammenkommen. Die christliche „frohe Botschaft“ dient allenfalls noch als Hintergrundrauschen für allerlei meist kitschiges Kulturgedöns und vor allem als Untermalung einer theatralisch inszenierten Allerweltsmoral.

Eine Vorstellung davon, wie Jesus auf das Theater der moralisierenden Geschäftigkeit in Berlin vielleicht reagiert hätte, findet man in der Geschichte der „Tempelaustreibung“, die in allen vier Evangelien erzählt wird. Es ist übrigens das einzige Mal, dass Jesus Gewalt anwendet. Er war so wütend über die Viehhändler und Geldwechsler, die das Paschafest für ihre Geschäfte nutzten, dass er sie mit einer selbstgemachten Peitsche aus dem Tempel trieb.

Ist die Indienstnahme des Religiösen für politische und moralisierende Zwecke weniger verwerflich als die für ökonomische?

